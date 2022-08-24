Превышение нормативов по солевому составу выявили в месте замора рыбы в Бурабае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дирекция государственного национального природного парка «Бурабай» получила от специалистов департамента экологии по Акмолинской области и Северного филиала НПЦ рыбного хозяйства результаты исследований замора рыбы на озере Большое Чебачье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу парка.

Согласно полученным отчетам, признаков воздействия человека на природу не обнаружено. Возможной причиной гибели рыбы может быть выброс природного газа со дна озера либо сезонное цветение водоема.

«В пробах воды озера Улкен Шабакты, отобранных 14 августа 2022 года, установлено превышение нормативов ПДК по солевому составу, рН-среды, фторидам, ХПК (химическое потребление кислорода). В пробе воды озера Улкен Шабакты в месте замора рыбы и 300 метров слева от замора рН-среды составила 9,06-9,08; установленная ПДК от 6 до 9. ХПК составила 33-38 мгO 2 /л при норме 30 мгO 2 /л в месте замора рыбы и справа от замора. Содержание БПК также превышает норматив ПДК. Содержание фторидов составило 7,31 - 8,52 мг/л, в норме - 1,5мг/л, однако этот показатель природного характера и не может свидетельствовать о загрязнении водоема. Повышенное солесодержание также природного характера», - говорится в результате проб.

Содержание растворенного кислорода находится в пределах нормы от

9,0 до 10,9мг/л (в норме - не менее 4мг/л). Содержание азота аммонийного

также находится в пределах нормы от 1,40 до 1,98мг/л, норма ПДК 2мг/л.

Повышенное содержание азота аммонийного предположительно может быть связано с цветением водоема в летний период.

«В пределах зоны замора рыбы антропогенного воздействия не обнаружено, в данном районе отсутствуют промышленные предприятия и населенные пункты», - сообщил руководитель отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Акмолинской области Максим Шлымов.

«В ходе обследования указанного водоема, совместно с ихтиологом ГНПП «Бурабай», в трех точках на озере провели исследования с использованием прибора анализатора растворенного кислорода Марк – 302м, на предмет содержания растворенного кислорода, степень насыщения и температурного режима. На всех трех участках отбора показатели соответствовали норме и не достигали критических значений, которые могли бы послужить причиной гибели рыб. На месте проведены обследования погибших особей рыб на предмет обнаружения патологий жабр, внутренних органов и иных показателей, свидетельствующих о возможной причине гибели.

У всех особей каких-либо видимых патологий не обнаружено, жабры розового цвета, внутренние органы (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и т.д.) без видимых изменений, с наличием естественного характерного равномерного цвета и объемов.

Учитывая отсутствие стока бытовых вод в водоем и тектоническое происхождение озера, можно предположить, что регулярные заморные явления, происходящие на водоеме связаны с возможным выбросом природного газа со дна озера», – говорится в заключении научного сотрудника СФ НПЦ РХ Дениса Буркова.

Дирекция ГНПП «Бурабай» достигла договоренности о приезде в сентябре группы специалистов НПЦ РХ для более глубокого совместного изучения озера и проведения дополнительных исследований. Природоохранный мониторинг озер национального парка ведется инспекторским составом национального парка на постоянной основе. После случая с замором рыбы на озере Большое Чебачье - с повышенным вниманием. Новых фактов гибели рыбы нет.

12 августа инспекторы ГНПП «Бурабай» выявили частичную гибель рыбы на озере Большое Чебачье. С 14 по 20 августа по всей береговой линии озера Большое Чебачье собрали и утилизировали около 250 кг погибшей рыбы, в основном – сиговых пород.

Фото: facebook.com/EcologyofKazakhstan