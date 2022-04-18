Превышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 апреля в Нур-Султане наблюдался густой смог, посты экологического мониторинга РГП «Казгидромет» зафиксировали в воздухе превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ, передает МИА «Казинформ».

В РГП «Казгидромет» сообщили, что были выявлены следующие превышения загрязняющих веществ:

1) по сероводороду: 38 случаев превышения в пределах 1,1-3,2 ПДК

2) по РМ-2,5 (пыль): 76 случаев на уровне 1,1 – 2,2 ПДК;

3) по РМ-10 (пыль): 7 случаев на уровне 1,1-1,2 ПДК;

4) по оксиду азота: 30 случаев превышения в пределах 1,0-2,5 ПДК;

5) по диоксиду азота: 53 случаев превышения в пределах 1,1-3,6 ПДК

Наиболее загрязнены район поста № 5 (проспект Туран 2/1) по диоксиду азота, по сероводороду в районе поста №8 (мкр. Коктал), по РМ2,5 в районе поста №6 (ул. Акжол) и № 7 ул. Туркестан.

«Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Нур-Султан ведется на 10 стационарных постах, из них 6 автоматических и 4 поста ручного отбора проб. По карте NASA 16-17 апреля наблюдались очаги возгорания в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Данные пожары могли оказать влияние на задымление, наблюдаемое сегодня в столице», - проинформировали в РГП «Казгидромет».

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Нур-Султане ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки преимущественно дождь, 18, 20-21 апреля ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Прогнозируется ночью постепенное повышение температуры воздуха до 5…7 градусов тепла, днем понижение температуры от 15…17 до 10…12 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что на южные, центральные, северные регионы Казахстана будет оказывать влияние ложбина южного циклона, в связи с чем ожидаются дожди.