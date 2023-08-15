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    Превышение концентрации в воздухе фенола и оксида углерода зафиксировали в СКО

    15 Августа 2023, 12:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за полгода исследовали более 7,6, тыс. проб воздуха. Их них в семи зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, филиал Национального центра экспертизы мониторинг проводит постоянно. Берутся пробы воздуха для определения 19 вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, в том числе четыре ингредиента I-II классов опасности.

    «В зону мониторинга попадает атмосферный воздух жилой территории, находящейся в зоне влияния промышленного производства. На территории области крупных промышленных предприятий нет, поэтому атмосферный воздух относительно чистый. Единственными источниками загрязнения являются ТЭЦ-2 и автомобильный транспорт. За шесть месяцев исследовали 7 684 проб. Из них с превышением предельно допустимой концентрации - семь. Превышения зарегистрированы по трем ингредиентам II - IV классов опасности: взвешенные вещества, углерода оксид, фенол. Все зарегистрированы в Петропавловске», - проинформировала ведущий специалист отдела контроля и надзора за коммунальными объектами Айгуль Мурталимова.

    Она добавила, что основной проблемой загрязнения атмосферы городов является постоянный рост выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом. Характерным загрязнителем воздуха, занимающим первое место среди других - около 30% всего объема - является продукт неполного окисления углерода, или угарный газ.

    «К прямому вредному влиянию на организм человека следует отнести воздействие воздуха, насыщенного пылью разнообразного происхождения частицами горных пород, почвы, сажи, золы. К косвенному - запыленность воздуха в городах. Существенно уменьшается поступление ультрафиолетовых лучей. Это приводит к увеличению в городском воздухе болезнетворных бактерий», - отметила А.Мурталимова.

    Чтобы избежать негативных факторов, городского, загрязненного атмосферного воздуха, специалист рекомендует чаще бывать на природе, в лесу, около водоемов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология
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