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    Превышение дымности зарегистрировали у каждого второго проверенного автобуса в СКО

    27 Июня 2023, 14:19

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Экологи Северо-Казахстанской области совместно с управлением местной полицейской службы провели акцию «Чистый воздух». В течение пяти дней проверили 15 автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента экологии, цель акции – проверка выбросов отработавших газов от автотранспортных средств на соответствие экологическим нормам.

    «Специалисты испытательной лаборатории департамента провели замеры 15 микроавтобусов, работающих на дизельном топливе. Обнаружили превышения по дымности у семи автотранспортных средств. По результатам проведенных замеров сотрудниками полиции наложен один штраф на физическое лицо на сумму 34,5 тыс. тенге, вынесено шесть предупреждений», - сообщили в пресс-службе.

    «Чадящие» автобусы часто появляются в лентах социальных сетей. Один из таких, попавших в поле зрения жителей Петропавловска, обслуживает маршрут №8. Буквально на днях в городском акимате сообщили, что именно на этом маршруте меняют автобусы. Прибыли два новых казахстанского производства. До конца июля еще ожидают три новых автобуса, которые выпустят на маршрут №8.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология Транспорт
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