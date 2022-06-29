Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Превышение допустимых вредных выбросов выявили на Атырауском НПЗ

    29 Июня 2022, 13:50

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Департамент экологии по Атырауской области провел внеплановую проверку ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», в ходе которой были выявлены факты превышения выбросов отравляющих веществ в атмосферу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе проверки были взяты пробы сточных вод от стационарных источников ТОО «АНПЗ», промышленных выбросов, а также пробы сброса на испарительную площадку «Тухлая балка» с целью проведения химического анализа. По результатам проверки установлен факт превышения предельно допустимых выбросов углекислого газа из котла №3 и оксида азота и диоксида азота из котла №4, расположенного в теплоэлектроцентрали ТОО «АНПЗ». Также стало известно о выходе природного газа из светильников газораспределительных шкафов, расположенных на территории завода», - сообщил заместитель руководителя департамента экологии по Атырауской области Сырым Тлегенов.

    Он также проинформировал, что в настоящее время в отношении ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» по выявленным фактам возбудили административное дело по статье 328 КоАП РК.

    Фото: m.azh.kz

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экология Промышленность Регионы Казахстана Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Сколько волонтеров в Казахстане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу