Превратился в один из красивейших мегаполисов - общественные деятели о застройке Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия Независимости Казахстана в Национальной академической библиотеке состоялась встреча на тему «Есіл» ауданы – Тәуелсіздіктің айнасы». Своими воспоминаниями поделились ее участники - бывшие руководители и деятели, приложившие руку к развитию столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«Знаменательную дату Есильский район отмечает большими достижениями. Наш район, созданный в 2008 году, изменился до неузнаваемости. В 2008 году в районе проживало 64,5 тысячи человек, сегодня - около 321 тысячи человек. Здесь более 40 тысяч предпринимателей, 166 образовательных учреждений, 24 учреждения здравоохранения, 11 спортивных комплексов, 5 парков. Мы встретились с представителями старшего поколения, которые принимали во всём этом участие. Хотелось бы послушать их историю, опыт работы и мысли. Мы будем информировать подрастающую молодежь об условиях независимости, становления города в хронологическом порядке», - рассказал аким Есильского района Берик Джакенов.

16 декабря является главным и единственным Национальным праздником Казахстана. В честь этой знаковой даты в качестве гостей были приглашены политические и государственные деятели, представители интеллигенции различных сфер деятельности. Спикеры поделились интересными фактами, показателями и достижениями за период существования района.

«Мы должны рассказать молодому поколению о трудностях, которые пережили как столица, так и страна в целом. Мы рассказали о том, как маленький город превратился в один из красивейших мегаполисов, куда сейчас стягивается молодежь со всех уголков нашей страны», - поделился впечатлениями от встречи политический деятель Куаныш Султанов.

«Я помню, я отвечал за стройку вдоль улицы Кабанбай батыра. Я изучил эту местность вдоль и поперек. Тогда это был пустырь, а теперь местность настолько разрослась и застроена, что мне самому пришлось научиться пользоваться современными навигаторами, чтобы не потеряться», - рассказал казахстанский политический и общественный деятель Сансызбай Есилов.

После обсуждения участников пригласили на открытие фотовыставки «Арман қала» знаменитого фотографа и кинооператора Талгата Тайшанова, где показали облик столицы с ранних лет до настоящего времени.