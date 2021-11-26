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    Превратился в один из красивейших мегаполисов - общественные деятели о застройке Нур-Султане

    26 Ноября 2021, 02:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия Независимости Казахстана в Национальной академической библиотеке состоялась встреча на тему «Есіл» ауданы – Тәуелсіздіктің айнасы». Своими воспоминаниями поделились ее участники - бывшие руководители и деятели, приложившие руку к развитию столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    «Знаменательную дату Есильский район отмечает большими достижениями. Наш район, созданный в 2008 году, изменился до неузнаваемости. В 2008 году в районе проживало 64,5 тысячи человек, сегодня - около 321 тысячи человек. Здесь более 40 тысяч предпринимателей, 166 образовательных учреждений, 24 учреждения здравоохранения, 11 спортивных комплексов, 5 парков. Мы встретились с представителями старшего поколения, которые принимали во всём этом участие. Хотелось бы послушать их историю, опыт работы и мысли. Мы будем информировать подрастающую молодежь об условиях независимости, становления города в хронологическом порядке», - рассказал аким Есильского района Берик Джакенов.

    16 декабря является главным и единственным Национальным праздником Казахстана. В честь этой знаковой даты в качестве гостей были приглашены политические и государственные деятели, представители интеллигенции различных сфер деятельности. Спикеры поделились интересными фактами, показателями и достижениями за период существования района.

    «Мы должны рассказать молодому поколению о трудностях, которые пережили как столица, так и страна в целом. Мы рассказали о том, как маленький город превратился в один из красивейших мегаполисов, куда сейчас стягивается молодежь со всех уголков нашей страны», - поделился впечатлениями от встречи политический деятель Куаныш Султанов.

    «Я помню, я отвечал за стройку вдоль улицы Кабанбай батыра. Я изучил эту местность вдоль и поперек. Тогда это был пустырь, а теперь местность настолько разрослась и застроена, что мне самому пришлось научиться пользоваться современными навигаторами, чтобы не потеряться», - рассказал казахстанский политический и общественный деятель Сансызбай Есилов.

    После обсуждения участников пригласили на открытие фотовыставки «Арман қала» знаменитого фотографа и кинооператора Талгата Тайшанова, где показали облик столицы с ранних лет до настоящего времени.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Строительство Патриотизм Общество 30 лет Независимости
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