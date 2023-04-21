Преступные схемы организаторов финпирамиды «HAS Holding» расследуют в АФМ

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Незаконную деятельность организаторов финпирамиды «HAS Holding» расследует департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Данная финансовая пирамида позиционировала себя как инвестиционная компания. Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные проекты, обещая пассивный ежемесячный доход до 70% от вложенной суммы.



Ранее сообщалось, что незаконную деятельность финпирамиды «HAS Holding» пресекли в Павлодарской области.