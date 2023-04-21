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    Преступные схемы организаторов финпирамиды «HAS Holding» расследуют в АФМ

    21 Апреля 2023, 10:43

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Незаконную деятельность организаторов финпирамиды «HAS Holding» расследует департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Данная финансовая пирамида позиционировала себя как инвестиционная компания. Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные проекты, обещая пассивный ежемесячный доход до 70% от вложенной суммы.


    Ранее сообщалось, что незаконную деятельность финпирамиды «HAS Holding» пресекли в Павлодарской области.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Павлодарская область Борьба с преступностью Другие государственные органы Видео Регионы Финансовая пирамида Мошенничество Павлодар
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