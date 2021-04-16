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    Преступную группу задержали за незаконный игорный бизнес в Караганде

    16 Апреля 2021, 11:34

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде изобличена деятельность преступной группы в составе 5 человек, организовавшей незаконный игорный бизнес, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    Сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Агентства РК по финансовому мониторингу в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий «STOP-игра» изобличена деятельность преступной группы в составе 5 человек, организовавшей незаконный игорный бизнес на территории Караганды.

    «В результате проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий пресечена деятельность подпольного покерного клуба, функционировавшего в одном из гостиничных комплексов Караганды.

    На месте происшествия обнаружены и изъяты денежные средства в сумме около 2 млн тенге и 1 тысячи долларов США, сотовые телефоны, колоды игральных карт, фишки и стол для игры в покер», - говорится в сообщении ведомства.

    В отношении организаторов преступной группы (2 лиц, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление) избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей».

    По данным фактам зарегистрированы уголовные дела по ст.307 ч.2, ст.262 ч.1, ст.262 ч.2 УК РК. Проводится расследование.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Карагандинская область Борьба с преступностью Происшествия Минфин РК Видео Регионы Казахстана
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