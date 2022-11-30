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    Преступную группу задержали на границе с Узбекистаном

    30 Ноября 2022, 10:15

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - МВД задержана группа лиц, занимавшаяся контрабандой и организацией незаконной миграции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    «Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с 5 –ым департаментом КНБ проведена масштабная спецоперация в отношении группы лиц, осуществлявшей свою криминальную деятельность на таможенном посту «Казыгурт» Туркестанской области, граничащей с Республикой Узбекистан», - говорится в сообщении МВД РК.

    По информации правоохранительных органов, задержанные работали на таможенном посту «Казыгурт» Туркестанской области и помогали незаконно ввозить товары по поддельным документам.

    За беспрепятственный въезд и выезд одного грузовика они взимали плату до 200 тыс. тенге в зависимости от груза. Кроме того, они оказывали покровительство по незаконному пересечению границы гражданам Узбекистана.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    Туркестанская область Узбекистан
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