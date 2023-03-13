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    Преступную группу разоблачили в Актау

    13 Марта 2023, 12:33

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Преступная группа разоблачена сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области на автодороге позади бизнес-центра «Кораблик» города Актау задержана автомашина Toyota Camry с 26-летним водителем и 27-летним пассажиром, подозреваемыми в вымогательстве.

    По словам потерпевшего, фигуранты в группе лиц несколько раз похищали его, избивая и угрожая применением огнестрельного оружия, требовали 500 тысяч тенге, а также отобрали автомобиль. Из автомобиля изъят боевой пистолет ПМ с патронами.

    В ходе обыска по временному месту жительства в квартире одного из подозреваемых обнаружены несколько боевых и травматических патронов. При обыске по двум другим адресам установлены остальные подозреваемые в вымогательстве в возрасте 25, 26 и 28 лет. По месту их пребывания полицейские изъяли еще один пистолет, два обреза ружья, а также значительное количество патронов к ним. Также обнаружена автомашина Opel Vectra, которую задержанные силой отобрали у потерпевшего.

    По фактам вымогательства и хранения оружия проводится досудебное расследование. Подозреваемые дали признательные показания. Проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий направленных на установление всех обстоятельств.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Борьба с преступностью Мангистауская область МВД РК
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