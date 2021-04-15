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    Преступную группу по выписке фиктивных документов задержали в Павлодарской области

    15 Апреля 2021, 09:58

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области пресекли деятельность ОПГ, которая занималась незаконной выпиской фиктивных бухгалтерских документов и тем самым нанесла ущерб государству в более 500 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    «В Павлодарской области пресечена деятельность преступной группы, которая более четырех лет занималась незаконной выпиской фиктивных бухгалтерских документов о «взаиморасчетах».

    По данным Департамента экономических расследований по Павлодарской области Агентства РК по финансовому мониторингу ОПГ оказывала содействие в уклонении от уплаты налогов предприятиям-контрагентам. В результате государству нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн тенге», - сообщили в ведомстве.

    Приговором Павлодарского городского суда подозреваемые признаны виновными в совершении действий по выписке фиктивных счетов-фактур с лишением свободы сроком на 4 года и права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 5 лет.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Павлодарская область Борьба с преступностью Происшествия Минфин РК Другие государственные органы Видео Регионы Казахстана
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