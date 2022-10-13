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    Преступную группу по сбыту фальшивых денег задержали в Кызылорде

    13 Октября 2022, 10:52

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде состоялся судебный процесс в отношении участников транснациональной преступной группы, причастной к незаконному обороту поддельных денежных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

    «Членов группировки, состоявшей из граждан Казахстана, Азербайджана и Грузии, задержали в ходе проведенной совместной спецоперации КНБ и органов прокуратуры в Кызылорде, Алматы и Усть-Каменогорске.

    В ходе следствия доказана их причастность к поставке и сбыту на территории Казахстана поддельных долларов США и евро в особо крупных размерах, отличавшихся высоким качеством.

    Валюта доставлялась в Казахстан из Турции в закамуфлированном виде в почтовых отправлениях», - сообщили в пресс-службе комитета.

    Лидер и члены группировки признаны виновными в создании и участии в транснациональной организованной преступной группе, а также сбыте фальшивых денежных средств.

    Фигуранты дела приговорены к длительным срокам отбытия наказания от 9 до 17 лет лишения свободы.


    Фото:gov.kz
    Кызылординская область Борьба с преступностью КНБ Кызылорда
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