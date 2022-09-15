Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Преступную группу из 11 человек задержали за торговлю людьми в Шымкенте

    15 Сентября 2022, 08:09

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте полицией расследуется уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией, сводничество, а также торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации в составе организованной преступной группы, передает МИА «Казинформ» со сыслкой на Polisia.kz.

    В ходе расследования установлено, что их преступная деятельность осуществлялась в городах Шымкент, Туркестан и Тараз. Роли в группе были четко расписаны. Ее организаторами являлись три сестры, которые вместе с доверенными лицами занимались координацией преступной деятельности. Угрозами и шантажем, «штрафами» за малейшие провинности, принуждали к употреблению синтетических наркотиков и оказанию сексуальных услуг за вознаграждение.

    Часть членов группы – «вербовщики» занималась поиском молодых женщин и девушек. После знакомства с ними, войдя в доверие, вербовали для сексуальной эксплуатации. Девушек находили через социальные сети, как установлено, из городов Караганда, Семей, Атырау, Шымкент, Тараз, Кызылорда и Туркестанской области. Расходы на приобретение билетов и проживание оплачивали организаторы преступной группы. Другие участники группы исполняли роль «администраторов» и «операторов-кассиров» – следили за дисциплиной девушек, вели учет и кассу, принимали «клиентов», которых находили по объявлениям в интернете.

    Предварительная сумма дохода преступников, по информации на сегодняшний день, составляет около 150 млн тенге. Среди жертв сексуального трафика - 14 потерпевших девушек в возрасте от 17 до 25 лет, в том числе 6 несовершеннолетних. Их держали на съемных квартирах, где подвергали к занятию проституцией. В ряде случаев подозреваемые возили девушек в гостиницы и сауны, сопровождая их лично. Они, чтобы успокоить родственников, говорили родителям, что подрабатывают няньками, присматривая за детьми.

    В некоторых случаях организаторы ездили «для знакомства» к родителям девушек, где убеждали родственников, что являются родителями детей, которым в силу их занятости необходим присмотр нянек.

    Всего задержано 11 человек, которые сейчас находятся под стражей в следственном изоляторе города Шымкент. По факту возбуждено 18 уголовных дел, из них: 2 факта по статье 262 части 1, 2 УК «Создание и участие в ОПГ», 5 – по статье 128 УК «Торговля людьми», 5 – по статье 134 части 3 УК «Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией», 2 – по статье 308 УК «Вовлечение в занятие проституцией», 3 – по статье 309 УК «Притоносодержание и сводничество» и 1 факт – по статье 297 УК РК «Приобретение, хранение, перевозка наркотических средств». Расследование продолжается.


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Борьба с преступностью МВД РК Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    Кредит на сумму свыше 1 млн тенге оформили на студента в Павлодаре
    На 2,5 млн тенге обманула карагандинку мошенница, обещавшая представить собаку на престижную выставку
    Первая криминалистическая цифровая лаборатория заработала в Казахстане
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз