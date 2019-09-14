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      Восточно-Казахстанская область

    Преступность в ВКО неуклонно снижается

    14 Сентября 2019, 11:10

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Начальник Департамента полиции ВКО Жанарбек Бактыбаев на отчетной встрече с жителями Алтайского и Катон-Карагайского районов рассказал о криминогенной ситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП региона.

    По словам генерал-майора полиции, по количеству уголовных проявлений Восточный Казахстан находится на 4 месте после Алматы, Алматинской области и города Нур-Султан.

    «На протяжении последних трех лет преступность на территории области стабильно снижается. В текущем году за 8 месяцев зарегистрировано 13 тысяч преступлений, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - рассказал Ж. Бактыбаев.

    Он добавил, что раскрываемость преступлений в 2018 году составила 58%, а по тяжким и особо тяжким видам преступлений – 83%, по сравнению с прошлым годом эти показатели существенно улучшены. Также отметил, что раскрываемость преступлений по департаменту региона выше, чем в среднем по республике.

    «В целом по Восточно-Казахстанской области сократились почти все основные категории преступлений: убийства - на 12%, изнасилования - на 10%, грабежи - на 15%, хулиганства - на 54%, кражи чужого имущества – на 24%, в том числе квартирные кражи - на 65%, скотокрадство - на 25%.

    Кроме того, на четверть сократилась преступность в общественных местах и на улицах, на 12% - рецидив и преступность несовершеннолетних, на 9% - преступность в состоянии опьянения», - заключил Жанарбек Бактыбаев.

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    Восточно-Казахстанская область Силовые структуры
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