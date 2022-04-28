Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Преступность в Казахстане сократилась на 7,6%

    28 Апреля 2022, 15:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова. Президент был проинформирован о криминогенной обстановке в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    По словам руководителя МВД, преступность сократилась на 7,6%, существенно меньше стало случаев причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, скотокрадства, хулиганств, мошенничества и изнасилований.

    Министр отчитался о расследовании преступлений, совершенных в ходе январских событий, установлении и привлечении к ответственности виновных лиц, изъятии из незаконного оборота похищенного оружия.

    Наряду с этим Президент был ознакомлен с ходом внедрения сервисной модели полиции, основанной на решении проблем безопасности в партнерстве с обществом.

    Марат Ахметжанов проинформировал о дебюрократизации деятельности МВД, цифровизации и автоматизации рабочих процессов, оптимизации внутренних процедур.

    Кроме того, он доложил о создании Ситуационного аналитического центра МВД по мониторингу криминогенной обстановки с использованием инструментов анализа Big Data в целях оперативного управления процессами.

    Касым-Жомарту Токаеву была презентована новая программа «Қорғау», направленная на выявление злостных нарушителей Правил дорожного движения. Министр сообщил о результатах отработок, проводимых с применением программы в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

    Министр также проинформировал Главу государства о разработке проекта Концепции по обеспечению общественной безопасности в партнерстве с гражданским обществом.

    По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшему внедрению сервисной модели полиции, обеспечению безопасности граждан и правопорядка в стране.

    При этом он особо отметил необходимость ужесточения ответственности в сфере обеспечения дорожной безопасности.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Борьба с преступностью Акорда МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Об ответственности за призывы к вооруженным конфликтам напомнили в прокуратуре Кызылординской области
    «Шумахера» задержали на трассе в Жамбылской области
    МВД опубликовало номера для сообщений о наркопреступлениях
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    5 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации