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Преступность снизилась в Актюбинской области

30 Декабря 2021 09:17
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Преступность снизилась в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области снизилась преступность. Об этом стало известно на расширенном совещании в департаменте полиции по итогам года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам исполняющего обязанности начальника департамента полиции полковника Каната Алиев, принимаемые меры по укреплению правопорядка позволили обеспечить контроль над оперативной обстановкой в регионе.

Так в истекшем году удалось добиться снижения преступности, в том числе убийств, причинений вреда здоровью средней тяжести, краж, угонов. Зарегистрировано меньше краж скота на 25% и хулиганств на 43,5%.

В регионе сократилось количество правонарушений в общественных местах, в состоянии опьянения, а также совершенных ранее судимыми лицами и несовершеннолетними. Удалось улучшить раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений против личности, грабежей, разбоев, скотокрадств и хулиганств.
На сегодняшний день по поручению Главы государства принимаются меры по поддержке полицейских, в том числе по улучшению социальной защиты сотрудников полиции, выплачивается компенсация за аренду жилья, повышена заработная плата и так далее.

«2021 год для системы внутренних дел прошел под эгидой Года профилактики правонарушений и обеспечения принципа «полиция шаговой доступности». В области введены в эксплуатацию пять модульных стационарных постов полиции; увеличено количество пеших патрулей; планируется установка «тревожных кнопок» для экстренного вызова полиции.

В наступающем году предстоит большая работа по внедрению в работу полиции цифровизации, принципов концепции «слышащего государства», обеспечению открытости и прозрачности деятельности ОВД, переход на сервисную модель и внедрения трехзвенной модели расследования уголовных дел. Потому приоритетной задачей являются качественные изменения полицейской системы: сервисной, открытой и готовой оперативно реагировать на нужды людей. Реализация концепции «слышащего государства» позволила обеспечить открытость и прозрачность в работе полиции, осуществляются на регулярной основе приемы граждан и консультации по различным вопросам. Запущено мобильное приложение «102», которое позволяет обращаться в полицию любым способом, в том числе посредством социальных сетей», - сказал Канат Алиев.

На первый план выходят вопросы доверия населения людям в погонах. Потому особенно актуален и вопрос соблюдения законности в собственных рядах.

С начала года актюбинские следователи расследуют уголовные дела в рамках трехзвенной модели. В рамках трехзвенной модели устраняются проволочки, сокращается время досудебного расследования, снижаются коррупционные риски. Максимально упрощена процедура расследования по уголовным проступкам.



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#Актюбинская область   #Криминал   #Итоги 2021 года  
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