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    Преступники вымогали деньги у бизнесмена в Жетысуской области

    23 Апреля 2023, 10:50

    ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Оперативники Управления по борьбе с организованной преступностью при содействии бойцов спецназа задержали подозреваемых в вымогательстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    Задержание произведено в Жаркенте, где подозреваемые вымогали у местного предпринимателя 15 тысяч китайских юаней.

    «Группа состояла из трех мужчин. Один является жителем Алматы, второй из Алматинской области, третий из Жетысуской области. Их задержали при передаче денег от потерпевшего. У одного из них изъят пистолет (сигнальный) с 13-ю патронами, калибра 9 мм», - сообщил начальник УБОП ДП Жетысуской области Саркытбай Кусаинов.

    Расследование по факту проводится согласно статье 194 УК РК «Вымогательство». Задержанные водворены в ИВС.

    Ранее сообщалось, что в Кокшетау мужчина заставлял местного жителя брать кредиты. Материальный ущерб составил 1,5 млн тенге.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью МВД РК Регионы Жетысуская область
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