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Преступники вымогали деньги у бизнесмена в Жетысуской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Апреля 2023, 10:50
Преступники вымогали деньги у бизнесмена в Жетысуской области

ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Оперативники Управления по борьбе с организованной преступностью при содействии бойцов спецназа задержали подозреваемых в вымогательстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Задержание произведено в Жаркенте, где подозреваемые вымогали у местного предпринимателя 15 тысяч китайских юаней.

«Группа состояла из трех мужчин. Один является жителем Алматы, второй из Алматинской области, третий из Жетысуской области. Их задержали при передаче денег от потерпевшего. У одного из них изъят пистолет (сигнальный) с 13-ю патронами, калибра 9 мм», - сообщил начальник УБОП ДП Жетысуской области Саркытбай Кусаинов.

Расследование по факту проводится согласно статье 194 УК РК «Вымогательство». Задержанные водворены в ИВС.

Ранее сообщалось, что в Кокшетау мужчина заставлял местного жителя брать кредиты. Материальный ущерб составил 1,5 млн тенге.


Борьба с преступностью   МВД РК   Регионы   Жетысуская область  
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