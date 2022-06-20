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    Преступники похитили и удерживали 24 человека во время январских событий

    20 Июня 2022, 16:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев сообщил о похищениях людей во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в различных регионах страны установили 27 организаторов преступлений. В их числе лица, организовавшие нападение на аэропорт Алматы и попытку захвата телебашни «Коктобе». Сегодня уже достоверно известно, что активное участие в преступлениях принимал криминалитет», - сообщил Серик Шалабаев на брифинге в СЦК.

    Особая роль, по его словам, была у Армана Джумагельдиева, широко известного в криминальной среде как «Дикий Арман», и его сообщников.

    «6 января одним из участников его группировки была реализована раздача пистолетов марки «Glock» и «Макарова» преступникам, организованно прибывавшим в гостиницу «Казахстан» в Алматы. Вооружаясь, преступники одновременно получали указания от организатора и его подручных. Они разделили соучастников на группы по 10 человек, определив их роли в планируемых преступлениях. Были назначены «старшие», которым организаторы передали бронежилеты, защитные средства для головы, огнестрельное оружие и 200 тыс. тенге», - отметил спикер.

    Рядовым соучастникам было поручено вооружиться холодным оружием, дубинками и другими предметами, которые можно использовать для нанесения телесных повреждений.

    «В качестве отличительного знака у всех преступников должны были быть белые повязки на рукавах. Указанные группы вооруженных преступников из разных точек города похитили 24 граждан, подвергали их избиению и удерживали в паркингах гостиниц «Ritz Carlton» и «Казахстан», - добавил С. Шалабаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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