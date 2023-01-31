Преступника, вымогавшего у актюбинца 15 млн тенге, задержала полиция

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержан мужчина, вымогавший у местного жителя 15 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

В полицию обратился актюбинец, который сообщил, что неизвестный под угрозой физической расправы вымогает у него крупную сумму денег.

«В конце января в полицию обратился житель Актобе с заявлением о том, что неизвестное лицо, угрожая физической расправой, вымогает у него 15 млн тенге. Сотрудниками управления по борьбе с оргпреступностью с привлечением бойцов спецподразделения в ходе проведения оперативных мероприятий установлен и задержан при получении части денежных средств мужчина», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Ерболат Саркулов.

Было установлено, что подозреваемый в конце 2022 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за аналогичное преступление. По факту начато досудебное расследование по статье 194 ч.3 УК РК «Вымогательство в крупном размере». Подозреваемый водворен в следственный изолятор.



