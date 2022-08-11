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    • Преступная схема распределения сахара выявлена в Костанайской области

    11 Августа 2022 09:09

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Антикоррупционной службы по Костанайской области изобличена преступная схема распределения сахара, предназначенного для стабилизации цен в регионе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Сотрудники акимата и АО «СПК Тобол», используя дефицит сахара, выдавали его избранным предпринимателям вне очереди и сверхнормы по льготной стоимости в 420 тг/кг из стабилизационного фонда области. За это предприниматели передавали от 100 до 500 кг сахара в качестве вознаграждения сотрудникам акимата и СПК. Далее, избранные предприниматели с целью получения выгоды продавали сахар населению со 100% наценкой, вместо предусмотренной 10%», - говорится в сообщении.

    В ходе осмотра личного гаража завсклада стабфонда обнаружено и изъято 900 кг сахара. Изъятый сахар возвращен в стабфонд.

    Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
    #Костанайская область #Борьба с преступностью #Борьба с коррупцией #Сахар
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