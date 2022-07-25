Преступная группа вымогала деньги у предпринимателей в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Полиция Актобе задержала преступную группу, которая вымогала деньги у предпринимателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками полиции совместно с коллегами из ДКНБ пресечена деятельность преступной группы, занимающейся вымогательством у предпринимателей. Группа из шести человек с внешними признаками деструктивных течений, прикрываясь религией, по надуманным причинам неоднократно вымогали денежные средства у жителей Актобе.

В ходе проведения оперативных мероприятий, подозреваемые были задержаны с поличным и водворены в ИВС управления полиции города Актобе.

По данным фактам начаты досудебные расследования по части второй статьи 194 УК РК «Вымогательство«, проводится следствие и проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества.