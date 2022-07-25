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    Преступная группа вымогала деньги у предпринимателей в Актобе

    25 Июля 2022, 09:31

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Полиция Актобе задержала преступную группу, которая вымогала деньги у предпринимателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками полиции совместно с коллегами из ДКНБ пресечена деятельность преступной группы, занимающейся вымогательством у предпринимателей. Группа из шести человек с внешними признаками деструктивных течений, прикрываясь религией, по надуманным причинам неоднократно вымогали денежные средства у жителей Актобе.

    В ходе проведения оперативных мероприятий, подозреваемые были задержаны с поличным и водворены в ИВС управления полиции города Актобе.

    По данным фактам начаты досудебные расследования по части второй статьи 194 УК РК «Вымогательство«, проводится следствие и проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

    Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область Борьба с преступностью Происшествия
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