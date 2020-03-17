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    Преступная группа незаконно обналичивала денежные средства в ряде регионов РК

    17 Марта 2020, 12:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Задержана с поличным группа лиц, которая занималась незаконным обналичиванием средств в городах Алматы, Шымкент, а также Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента экономических расследований по Алматинской области комитета по финансовому мониторингу задержана с поличным группа лиц, которая осуществляла действия по выписке фиктивных счет-фактур и других первичных бухгалтерских документов без фактического выполнения работ и оказания услуг.

    Задержанные для осуществления своей противоправной деятельности использовали ряд предприятий, оформленных на подставных лиц.

    В феврале текущего года сотрудниками департамента проведены обыски по 12 адресам в городах Алматы, Шымкент и Алматинской области, по итогам которых обнаружены 105 печатей различных предприятий, бухгалтерская документация, кассовые аппараты и фискальные чеки.

    Стоит отметить, что под видом хостела членами ОПГ был организован офис для ведения бухгалтерской деятельности.

    Предположительная сумма ущербу государству в виде неуплаты налогов составляет свыше 200 млн тенге, и это сумма только от одной компании.

    Уголовным кодексом РК за совершение вышеуказанного деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы со сроком от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

    В настоящее время к одному из подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.

    Автор:

    Борьба с преступностью Минфин РК
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