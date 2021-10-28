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    Преступная группа нанесла государству ущерб на 1,9 млрд тенге

    28 Октября 2021, 11:45

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте преступная группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием средств, нанесла государству ущерб в 1,9 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

    «Территориальным департаментом Агентства по городу Шымкенту ликвидирована группа лиц в составе 13 человек. Следствием установлено, что в период 2019-2020 годов преступная группа занималась выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных фирм «, - говорится в сообщении АФМ.

    По данным ведомства, за эти годы нелегальный оборот данных фирм составил 8,3 миллиарда тенге, в том числе с банковских счетов компаний обналичено 3,6 миллиарда тенге.

    В результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 1,9 миллиарда тенге в виде неуплаченных налогов.

    Члены группы осуждены на различные сроки, от двух до четырех лет лишения свободы.

    Автор:

    Шымкент Криминал
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