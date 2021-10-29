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    Преступная группа ликвидирована в Карагандинской области

    29 Октября 2021, 20:37

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области ликвидировали деятельность преступной группы, которая несколько раз занималась выпиской фиктивных счетов-фактур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Карагандинские прокуроры обсудили вопрос противодействия теневой экономике в части незаконного обналичивания денежных средств путем выписки фиктивных счет-фактур. Этот вопрос стал главной темой заседания Координационного совета, который прошел под председательством прокурора Карагандинской области Кусаина Игембаева.

    В работе приняли участие члены совета, руководители департамента государственных доходов, филиалов Национального банка и палаты предпринимателей «Атамекен», банков второго уровня.

    Отмечено, что проблема криминального обналичивания одна из самых сложных. Наносится вред не только экономике, но и безопасности страны.

    В результате совместной работы правоохранительных и уполномоченных органов пресечена деятельность 7 ОПГ, в суд направлено 3718 исков по отмене сделок и признании регистрации юридических лиц недействительными, взыскано в бюджет 8,3 млрд тенге.

    «К примеру, раскрыта схема «обнала» и прекращена деятельность преступной группы под руководством М. Она на протяжении трех лет занималась выпиской фиктивных счетов-фактур и обналичивала денежные средства по карточным счетам физлиц через банкоматы. Дело находится на рассмотрении суда», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской областной.

    В то же время имеется ряд вопросов, которые требуют объединения усилий и принятия оперативных мер по противодействию теневой экономике.

    «Особая роль в своевременном выявлении криминального «обнала» отведена банкам, которым необходимо постоянно определять риски и пресекать «подозрительные» операции. Задачи регионального управления по регулированию и развитию финансового рынка и департамента экономических расследований - контролировать работу субъектов финансового мониторинга в этом направлении, выявлять преступные схемы и совместно с подразделениями финансовой разведки реагировать на эти факты», - добавили в прокуратуре области.

    Координационным советом уполномоченным органам рекомендовано разработать межведомственный план по разрешению указанных проблем взаимодействия и создать рабочую группу по проведению совместных мероприятий.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Генпрокуратура Экономика
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