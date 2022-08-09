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    • Престижный рейтинг QS пополнили 16 казахстанских вузов

    9 Августа 2022 11:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Положительная динамика наблюдается среди казахстанских вузов по международным показателям. Об этом заявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ключевой показатель по направлению «Высшее и послевузовское образование» - вхождение в ТОП–200 международного рейтинга QS двух отечественных университетов. За 9 лет участия вузов в престижном рейтинге QS наблюдается положительная динамика. Если в 2013 году участвовали 8 вузов, то сегодня их количество выросло вдвое. В 2022 году вошли 16 казахстанских вузов», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

    Из них в топ-500 вошли 5 вузов: КазНУ имени аль-Фараби, ЕНУ имени Л. Гумилева, ЮКУ им. М.Ауезова, КазНИТУ имени К. Сатпаева, КазНАУ.

    В топ-200 входит Казахский национальный университет имени аль-Фараби. В 2021 году у него было 175 место, в 2022 году – 150 место.

    «Это результат кропотливой работы казахстанских вузов. Поскольку им приходится достигать эти позиции в условиях жесткой конкуренции с топовыми вузами мирового уровня. При этом мы наблюдаем тенденцию постоянного роста количества вузов, участвующих в рейтинге», - заключил С. Нурбек.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Правительство РК #Образование #Общество #Миннауки и высшего образования РК
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