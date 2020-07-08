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    Престижный марафон в Париже перенесли во второй раз

    8 Июля 2020, 09:30

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Организаторы официально сообщили о переносе одного из крупнейших марафонов в мире, который проходит в Париже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Марафон должен был пройти еще весной. Старт был намечен на 5 апреля. Однако дату проведения сместили на 18 октября. Новым решением стал повторный перенос - на 15 ноября.

    «Для организации марафона в наилучших условиях и после консультации с городскими властями Парижа, мы решили перенести дату старта на более поздний срок. Мы будем следить за развитием ситуации и тщательно соблюдать директивы органов здравоохранения и государственных служб, с которыми мы тесно сотрудничаем»,- говорится в сообщении организаторов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Франция
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