PrestigioPlaza — ваш проводник в мир инновационных продуктов

PrestigioPlaza — это не просто международная компания, занимающаяся дистрибуцией IT-продуктов в более чем 70 странах мира. Это команда увлеченных профессионалов, которые помогают людям открывать для себя передовые технологии и наслаждаться их преимуществами.

Наша миссия — сделать вашу жизнь лучше с помощью технологий

В PrestigioPlaza искренне верят, что качественные товары способны улучшить жизнь каждого человека. Поэтому компания стремится:

- предлагать только лучшие продукты премиум-класса, отвечающие самым высоким стандартам качества;

- находить уникальные гаджеты со всего мира, которые сделают вашу жизнь более комфортной, яркой и интересной;

- обеспечивать длительный положительный опыт использования продуктов, чтобы вы могли наслаждаться их преимуществами как можно дольше.

PrestigioPlaza тщательно отбирает бренды и продукты, следуя за последними инновациями и мировыми трендами. Вы всегда можете рассчитывать на широкий ассортимент качественных аксессуаров и уникальных гаджетов от ведущих производителей.

Ваши потребности — наш главный приоритет

В PrestigioPlaza понимают, как важно получать качественные продукты и услуги. Поэтому компания делает все возможное, чтобы каждый клиент остался доволен:

- опытные профессионалы всегда готовы помочь с выбором устройств, настройкой программного обеспечения и обучением;

- в высокотехнологичных шоурумах можно вживую ознакомиться с продуктами и получить экспертную консультацию.

Также мы предоставляем услуги по доставке, настройке и обучению как на предприятиях, так и у вас дома.

Восстановленные устройства — качество по доступной цене

PrestigioPlaza дает вторую жизнь бывшим в употреблении продуктам. Специальная производственная команда тщательно проверяет все поступающие устройства и приводит их в идеальное рабочее состояние. Это позволяет предлагать восстановленные гаджеты с гарантией качества по доступным ценам и со скидками.