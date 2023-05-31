Пресс-служба МИД Казахстана прокомментировала запуск ракет КНДР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе Министерства иностранных дел РК прокомментировали запуск ракет КНДР, передает МИА «Казинформ».

«Казахстан внимательно следит за развитием ситуации вокруг северокорейской ядерной программы. Испытания ядерного оружия и запуски баллистических ракет оказывают негативное воздействие на процесс ядерного разоружения и несут угрозу безопасности, как в региональном, так и глобальном масштабах.

Казахстан, присоединившийся к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве безъядерного государства, последовательно выступает за ужесточение международного режима нераспространения оружия массового уничтожения.

Очередной запуск ракеты КНДР, зафиксированный утром 31 мая, не может быть расценен иначе, как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Призываем северокорейские власти строго придерживаться требований СБ ООН», - заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в среду Северная Корея запустила баллистическую ракету для вывода на орбиту ее первого космического спутника. Вскоре после запуска ракета развалилась и упала в море. Южнокорейские военные подтвердили, что ракета быстро пропала с экранов радаров и развалилась в воздухе, после чего обломки действительно упали в Желтое море к западу от Корейского полуострова. Согласно анализу, ракета действительно предназначалась для запуска космического спутника.

Министр иностранных дел Республики Корея Пак Чжин сейчас находится с визитом в Казахстане. Сегодня он сделал заявление после пуска баллистической ракеты большой дальности под предлогом «запуска спутника» Корейской Народно-Демократической Республики.

Официальный визит в Казахстан министра иностранных дел Республики Корея Пак Чжин продлится до 1 июня.



