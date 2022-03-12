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    15:10, 12 Март 2022 | GMT +6

    Пресс-служба Главы государства опубликовала студенческое фото Касым-Жомарта Токаева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фото будущего Президента РК Касым-Жомарта Токаева, сделанное в общежитии МГИМО в 1975 году, опубликовала пресс-служба Главы государства. Об этом передает МИА «Казинформ».

    В рубрике «Субботнее фото» опубликован снимок Президента в Telegram-канале пресс-службы Президента Республики Казахстан.

    «Президент со студенческой скамьи читает много газет и журналов. Москва, общежитие МГИМО, 1975 год», - подписан снимок.

    «Я регулярно просматриваю прессу. Это моя давняя привычка... В целом, я много читаю. Когда я вижу хорошую статью или интервью, я делаю необходимые пометки. Если издание поднимает актуальную проблему, я даю конкретные поручения», - приведена цитата Президента из интервью 17 февраля 2022 года.

    Напомним, ранее в Сети появилось необычное фото Касым-Жомарта Токаева.



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