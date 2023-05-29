Пресс-секретарь Президента рассказал о доступе казахстанских компаний к железной дороге РФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На саммите ЕАЭС Президент Российской Федерации Владимир Путин передал записку Главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай рассказал о ее содержании, передает МИА «Казинформ».

«В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахстанских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам.

Российское Правительство считает, что товары, имеющие пункт назначения на территории Казахстана, могут пользоваться льготным тарифом, а к товарам, которые следуют транзитом по территории России, должны применяться экспортные тарифы.

Президент передал с запиской поручение нашему Правительству продолжить переговоры с российской стороной по этому вопросу на основе принципов Договора о создании ЕАЭС от 2015 года», - сообщил пресс-секретарь Главы государства.





