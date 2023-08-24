Пресс-секретарь «АрселорМиттал Темиртау» заявила о давлении со стороны нового руководства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель пресс-службы угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» Жанна Турабаева заявила о давлении со стороны нового руководства и попытках подвести ее к увольнению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети Facebook Жанна Турабаева перечисляет нарушения, с которыми она сталкивалась в работе. После отказа сотрудничать с предложенным руководителем поставщиком услуг по организации мероприятий она ощутила на себе давление со стороны руководства и предложение уволиться по собственному желанию.

«Моим руководителем инициирован финансовый аудит моего отдела. Ок. У меня есть встречное предложение – проверить и головной пиар-отдел. Конкретно, зимний фестиваль в Темиртау, тот, что можно было провести в три раза дешевле. Угадайте, кто был поставщиком этой золотой услуги? Или установки елки у здания комбината в Темиртау, стоимость которой также раза в три выше рыночной. Суммы согласно контракту о неразглашении и коммерческой тайне я озвучить не могу, но поверьте, простые работяги, которых сейчас пачками отправляют в отпуск без содержания, сильно расстроятся, узнав какие средства безнаказанно были пущены налево», - пишет Ж. Турабаева.

Корреспонденту МИА «Казинформ» она сообщила, что подала заявление в инспекцию по труду, а также в прокуратуру Карагандинской области. Сейчас идет проверка.

Наша редакция направила запрос в АО «АрселорМиттал Темиртау».