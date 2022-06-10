10 Июня 2022 16:05

Пресс-релиз: Застройщики Казахстана впервые приняли участие в популярном российском проекте «Все о стройке»

Проект предоставил застройщикам площадку для обсуждения текущей ситуации на рынке. Среди участников эфира — BI Group и Ассоциация Застройщиков Казахстана.

«Все о стройке» — это онлайн-дискуссии на Youtube для тех, кому интересен строительный бизнес. На них лидеры рынка, банки и органы власти обсуждают новости отрасли. Выпуски проекта просматривают до 5 тыс. зрителей.

Теперь популярная площадка открыта и для застройщиков Казахстана. 9 июня прошел первый прямой эфир с представителями строительной отрасли Республики.

Эксперты эфира:

- Виктор Микрюков, президент Ассоциации застройщиков Казахстана;

- Еркин Акимбеков, директор по цифровизации строительной индустрии BI Group;

- Асан Кадырбеков, исполнительный директор DIPCO;

- Вячеслав Лазарев, генеральный директор Open Development;

- Болат Жангалиев, соучредитель строительной компании 7 Stroy;

- Куаныш Утегенов, директор ТОО Mega Build Kazakhstan;

- Александр Шахнович, управляющий директор по развитию и цифровизации АО «КазНИИСА»;

- Богдан Ядыкин, эксперт по MacroERP компании MACRO.

Генеральным партнером выпуска и соорганизатором выступила компания MACRO.

Партнеры: Ассоциация застройщиков Казахстана, Союз строителей Казахстана.

Виктор Микрюков отметил, что рынок находится в состоянии турбулентности.

«Многие застройщики приостанавливают старт новых проектов, потому что не знают, чего ждать дальше», - отметил Виктор Микрюков.

Передовые сервисы BI Group презентовал Еркин Акимбеков. Один из продуктов девелопера – сервис «ЦДС» для трекинга спецтехники.

«На каждой единице техники стоит GPS-оборудование, которое отслеживает время полезного использования аппаратуры», - пояснил Еркин Акимбеков.

За счет этой разработки BI Group удалось снизить расходы на спецтехнику.

Еще одно решение, оптимизирующее издержки – экосистема продуктов MACRO. Богдан Ядыкин сообщил, что средний результат клиентов разработчика составляет плюс 5 % к маржинальности проекта.

По мнению Вячеслава Лазарева, в первую очередь застройщик должен заботиться о качестве продукта.

«Никакие приложения не заменят качество продукта. Если продукт высокого уровня – к нему добавляется реализация, маркетинг, и тогда проект ждет успех», - резюмировал спикер.

Посмотреть полную запись круглого стола можно по ссылкам:

- выпуск на Youtube;

- презентации .

Следующий круглый стол «Все о стройке» по строительству Казахстана пройдет 30 июня в 11:00 (время Астаны). Бесплатно зарегистрироваться на эфир можно на сайте проекта.