Пресс-релиз АФМ по делу Михаила Козачкова проверяет Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура РК проверяет пресс-релиз Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) касательно дела журналиста Михаила Козачкова. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас лицо считается невиновным, пока не приговорили судом. Задержание было, вы все прекрасно видели. Суть подозрения доведена до общественности. Что касается отдельных вопросов пресс-релиза – продолжается проверка», - сказал Асет Чиндалиев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

В свою очередь первый заместитель Генерального прокурора Тимур Ташимбаев уточнил, что проверка проводится по отдельным фактам.

18 декабря журналиста Михаила Козачкова задержали по подозрению в пособничестве ОПГ. По данным Агентства по финансовому мониторингу, он помогал в пособничестве ОПГ Коспаева в совершении рейдерских захватов. ОПГ состояла из 11 участников, где пятеро уже арестованы, а шестеро, в том числе организатор Коспаев Елдос, объявлены в розыск.

19 декабря пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай опубликовал в Facebook информацию о том, что на имя Главы государства поступило обращение от ряда представителей СМИ по поводу расследования в отношении М. Козачкова.

«В связи с этим необходимо отметить, что данное резонансное дело должно рассматриваться исключительно в правовом поле в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан. Генеральная прокуратура обязана обеспечить надзор за законностью расследования и в установленном законодательством порядке дать необходимые разъяснения. Все законные права задержанного журналиста как гражданина Казахстана должны быть соблюдены в полном объеме», - написал Р. Желдибай.

20 декабря стало известно о том, что в следственном суде Алматы завершилось рассмотрение ходатайства органов следствия о санкционировании меры пресечения в отношении М. Козачкова. Постановлением следственного суда, ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца удовлетворено. Постановлено санкционировать содержание под стражей до 18 февраля 2023 года.

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