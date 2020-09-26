Пресечены попытки фальсификации данных партийцев при проведении праймериз «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручения Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Председателя партии «Nur Otan» Н.А. Назарбаева по обеспечению прозрачности процесса праймериз и создания равных условий для всех участников, Комитетом партийного контроля начата сверка данных партийцев с информацией в Центральной базе данных учета членов «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Проверка выявила массовые фальсификации в Алматинском районном филиале и первичной партийной организации в ТОО «Азия Центр Снаб» (ППО) района Байконур по городу Нур-Султану.

Так, Алматинским районным филиалом 23-24 сентября 2020 года заменены номера мобильных телефонов у 1121 партийца в базе данных «Nur Otan». Установлено, что внесенные номера принадлежат иным лицам.

В ППО в ТОО «Азия Центр Снаб» обнаружены факты нарушения Устава партии и инструкции о порядке приема в члены партии. В частности, из принятых в сентябре 3116 членов ППО, заявленных как сотрудники данного товарищества, фактически большинство работают в других организациях и даже в других регионах. Обзвон показал, что многие не знают о своем членстве в партии, большинство номеров на переадресации, а на звонки отвечает один человек.

Руководство филиала партии и Оргкомитет по проведению праймериз по Нур-Султану, руководствуясь рекомендациями Комитета партийного контроля, по вышеуказанным фактам приняли следующие решения.

Снять с регистрации в качестве кандидата на праймериз и вынести строгий выговор первому заместителю председателя партии Алматинского районного филиала М. Болысбек. Одновременно городскому филиалу провести дополнительную проверку и внести в базу данных корректные сведения по всем партийцам.

Расформировать ППО «ТОО Азия Центр Снаб» и исключить из партии 3116 вновь принятых членов. Руководителя ППО У. Алиева и члена партии Д. Пернеева снять с регистрации в качестве кандидатов на праймериз.

Центральный оргкомитет по проведению праймериз подчеркивает, что партия «Nur Otan» выступает за равные права для всех участников внутрипартийных выборов. Победители праймериз должны быть определены исключительно по итогам честного и конкурентного голосования. Никто не вправе лишать партийцев права голоса.

По всем нарушениям Правил проведения праймериз можно обращаться на горячую линию 8 (800) 080 4441 (звонок бесплатный) или по электронной почте komek@nurotan.kz. Все сигналы будут детально изучены Комитетом партийного контроля. К виновным будут приняты самые принципиальные меры, вплоть до исключения из партии.