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    Пресечены факты хищений на платформе Аrtsport в Шымкенте

    15 Июля 2022, 13:01

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой пресечены факты хищений на платформе Аrtsport в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Антикоррупционной службой по городу Шымкенту проводится расследование в отношении руководства городского управления культуры, развития языков и архивов и других должностных лиц, которые в этом году через свои подконтрольные фирмы организовали хищение средств, выделенных на подушевое финансирование детского творчества через платформу Аrtsport.

    В производстве департамента находятся два факта хищения с использованием заведомо ложных сведений о детях при посещении ими кружков в информационной системе Аrtsport на сумму около 10 млн тенге

    Всего в рамках спортивного государственного заказа в 2022 году городу Шымкенту выделено 2,3 млрд тенге. Дополнительно проверяются аналогичные факты присвоения бюджетных средств.

    С санкции суда руководитель управления находится под стражей.

    Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Как сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию вокруг проекта «Артспорт».

    Как сказал Касым-Жомарт Токаев, на дополнительное спортивное и творческое образование были выделены средства в рамках государственного заказа. Благодаря мерам, по словам Президента, увеличилось количество детей, посещающих кружки и секции до 70%.

    «Однако в год запуска проекта («Артспорт» - прим.) был допущен ряд недочетов. То есть были ошибки, связанные с финансовым вопросом и работой соответствующего портала «Артспорт». Начались перерасходы средств, мошенничество, откровенное хищение», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Коррупция Шымкент
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