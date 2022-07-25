Пресечена поставка особо крупных партий синтетических наркотиков в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области задержан житель Алматы, в салоне автомобиля которого найдены синтетические наркотические вещества. Об этом сообщила в ходе онлайн брифинга представитель МВД РК Актоты Боранова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе оперативной операции сотрудниками полиции Восточно-Казахстанской области была пресечена деятельность преступной группы, занимающейся поставками особо крупных партий синтетических наркотиков. На трассе в районе села Калбатау Абайской области задержан 35-летний житель Алматы. Он ехал в областной центр на автомобиле «Субару Легаси». Оперативники изъяли из салона автомобиля свернутый скотчем пакет. Внутри пакета было обнаружено около килограмма психотропного вещества под названием «Скорость», - сказала Актоты Боранова.

Эти наркотические вещества, по ее словам, злоумышленники планировали распространять в регионы через электронную информационную систему.

«Выяснилось, что часть наркотических средств они оставили своим сообщникам в городе Текели. При координации департамента по противодействию наркопреступности МВД часть наркотиков сотрудники полиции Алматинской области обнаружили в 40 километрах от города Текели», - уточнила Актоты Боранова.

По данным МВД, в ходе изъятия спрятанных наркотиков был задержан местный житель. При осмотре его автомобиля изъят пакет с 4 свертками психотропного вещества «мефедрон» массой 2 килограмма.

Также по месту жительства задержанного изъято 154 пакета с «мефедроном», упаковочные материалы и весы.