Пресечена деятельность майнинговой фермы в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентством по финансовому мониторингу совместно с сотрудниками ДКНБ и ДАПК выявлен факт незаконной майнинговой деятельности в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.

«На территории расположенной рядом с Шардаринской ГЭС функционировала майнинговая ферма с нарушением законодательства РК и извлечением дохода в особо крупном размере.

Обнаружено оборудование в количестве 2 899 единиц.

Ориентировочная стоимость оборудования составляет свыше 1 млрд тг.

Согласно заключения криминалиста, сумма извлеченного дохода за период с марта по декабрь 2021 года составила более 450 млн тг», - говорится в публикации пресс-службы АФМ РК.



