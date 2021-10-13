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    Пресечен ввоз свыше тысячи тонн подкарантинной продукции в Казахстан

    13 Октября 2021, 14:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 по 8 октября 2021 года территориальными инспекциями Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе пресечено 86 попыток незаконного ввоза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Республики Казахстан из Российской Федерации, Кыргызстана, Польши, Литвы и Ирана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

    При проведении карантинного фитосанитарного контроля установлено:

    ввоз без фитосанитарных сертификатов 803 тонн яблок, бананов, томатов, картофеля, капусты, перца, свеклы, моркови, пшеницы, муки из Российской Федерации;

    ввоз без фитосанитарных сертификатов и отсутствие маркировки 2,7 тонн клубники, малины, хурмы и корней роз из Кыргызской Республики;

    отсутствие фитосанитарного сертификата 20,3 тонн яблок из Польши;

    непредъявление на вторичный досмотр подкарантинной продукции 19,9 тонн орехов кешью из Литвы;

    несоответствие фитосанитарным требованиям при ввозе 45,8 тонн яблок из Ирана (несоответствие вида транспортного средства).

    В результате виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 400 КоАП РК и наложены административные штрафы на сумму 4,2 млн тенге.

    Всего с начала года территориальными инспекциями Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан было выявлено более 5 тысяч нарушений в области карантина растений, в результате наложены административные штрафы на сумму 367,2 млн тенге.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Минсельхоз
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