Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК – Полицейские Восточно-Казахстанской области с привлечением спецподразделений Национальной гвардии РК провели специальную операцию по пресечению преступной деятельности лиц, причастных к поставкам наркотиков на восток страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В результате, при попытке ввоза в город Усть-Каменогорск особо крупной партии синтетических наркотиков, весом почти 1 кг, эквивалентной 3,5 тыс. разовых доз, был задержан 35-летний житель города Алматы. В салоне его автомашины вместе с ним также находилась его супруга, которую он, с его слов, умышленно взял в дорогу с собой, чтобы не вызывать подозрение.

Сразу же после этого через некоторое время был задержан второй участник данной преступной цепи – 29-летний мужчина, у которого было изъято 600 грамм синтетического зелья, что эквивалентно 2 тыс. разовых доз.

Завершением цикла специальной операции по ликвидации цепи наркокурьеров стало третье задержание, в ходе которого у 24-летнего жителя города Актобе, специально прибывшего в Усть-Каменогорск, было изъято пять пластиковых емкостей с жидкостью, содержащей свыше 0,5 кг психотропного вещества «альфа-PVP».

Как отметил заместитель начальника департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов: «Принятыми мерами был пресечен ввоз в областной центр порядка 8 тыс. разовых доз наркотиков, примерная стоимость которых на «черном рынке» составляет более 65 млн тенге. В настоящее время все трое подозреваемых арестованы, их действия квалифицируются по части третьей статьи 297 УК РК, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет».



