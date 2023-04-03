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    Пресечен крупный канал поставки синтетических наркотиков в столицу

    3 Апреля 2023, 14:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента по противодействию наркопреступности МВД совместно с полицейскими столицы пресечен крупный межрегиональный канал поставки синтетических наркотиков в главный город страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Наркоборцами в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 34-летний мужчина, у которого при личном обыске в борсетке обнаружен сверток, обмотанный изолентой, с синтетическим наркотиком.

    При осмотре его автомашины BMW X5 под сиденьем обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находились 66 таких же свертков. На съемной квартире наркоторговца (на кухне) было обнаружено гашиш и 750 граммов синтетического наркотика мефедрон. Всего изъято около 700 свертков с синтетическими и растительными наркотиками, а также 3 литра «гашишного» масла.

    Как пояснил заместитель начальника управления департамента по противодействию наркопреступности МВД Дулат Мухаметрахимов, задержанию предшествовала длительная оперативная разработка с проведением комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий, санкционированных прокуратурой.

    В начале спецоперации в январе в Костанайской области был задержан оптовый закладчик, 27-летний парень, у которого в кармане было обнаружено 7 свертков с мефедроном, весом около 900 граммов.

    Полицейскими было установлено, что партию синтетики он приобрел в столице путем закладок для дальнейшего его распространения в области через интернет-магазин.

    Таким образом, после проведения специальных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить оптовика, который занимался сбытом наркотиков на территории города и за ее пределами, делая закладки в особо крупном размере.

    Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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