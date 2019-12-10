Пресечён канал сбыта смартфонов из Алматы в Бишкек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Международный канал сбыта краденых телефонов пресечен полицейскими совместно с прокуратурой Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основная фаза спецоперации полицейскими Алматы была проведена на таможенном посту «Кордай». При пересечении государственной границы РК оперативниками остановлена автомашина марки «Хонда», под управлением гражданина Кыргызской Республики, в багажном отсеке которой обнаружены 45 сотовых телефонов, без подтверждающих документов, без sim-карт.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.196 ч.1 УК РК. Задержанный сообщил, что промышлять оптовым закупом в Алматы б/у сотовых телефонов по заниженной цене стал с лета этого года. Причем, сотрудничал мужчина исключительно с одним, так называемым, поставщиком - гр. П., который является реализатором сотовых телефонов в алматинском торговом доме «Мега Тау», - рассказали в ДП.

«Как следует из показаний задержанного, он вместе с двумя соотечественниками еженедельно приезжал в Алматы и забирали с собой десятки смартфонов, а также гаджетов, для дальнейшей реализации в Бишкеке. Параллельно уже в Алматы при содействии бойцов спецподразделения был задержан реализатор, который дал признательные показания в скупке и дальнейшей реализации похищенных сотовых телефонов. При проведении обысков по его месту работы изъято 64 сотовых телефона», - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Жанболат Зиадин.

В полиции также отметили, что прежде чем провести задержание основных фигурантов, процессуальным путем была собрана доказательная база их незаконной деятельности и приобщена к материалам уголовного дела.

«Задержанный водворен в ИВС. В ближайшей перспективе принятие меры по возврату краденых телефонов обратно в Алматы. Напомним, несколько лет назад нам удалось выявить на территории Кыргызстана более 100 мобильных устройств, похищенных ранее в нашем мегаполисе. В последующем они были возвращены истинным владельцам», - резюмировал он.

Ранее вопросы кражи, приобретения и сбыта краденого имущества были обсуждены на заседании координационного совета прокуратуры Алматы по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.