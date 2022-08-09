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    • Пресечен факт реализации нефтепродуктов без документов в Павлодарской области

    9 Августа 2022 09:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Установлен факт приобретения у 15 оптовых поставщиков бензина марки АИ-92 в общем объеме 3,5 тыс. тонн на сумму более 610 млн тенге, в дальнейшем реализованный без документов от ТОО «Унгефуг». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

    Этим же ТОО реализовано дизтопливо в объеме 2,4 тыс. тонн на общую сумму более 550 млн тенге без документов.

    «Суд признал виновным и приговорил Шугатаева Ж.С. к 6 годам лишения свободы, Унгефуг С.Г. к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, а Шамиева Е.Х. к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с конфискацией 3 АТС и 3 полуприцепов», - сообщили в ведомстве.
    #Павлодарская область #Борьба с преступностью #Нефть
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