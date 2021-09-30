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    Пресечен факт незаконной выдачи протоколов безопасности на автомобили в Уральске

    30 Сентября 2021, 17:06

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Только за прошлый год в Казахстане зарегистрировано более 13 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Одной из основных причин аварий является неисправность автомобиля, которая должна была выявляться при техническом осмотре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

    Вместе с тем, имеют место факты выдачи сертификатов и протоколов о техническом осмотре автотранспорта с ложными сведениями за незаконное денежное вознаграждение.

    К примеру, территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области пресечен факт получения материального вознаграждения за оказание содействия в выдаче положительных протоколов безопасности на транспортные средства.

    Сотрудник филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» по Западно-Казахстанской области А. Гавришев за 120 тысяч тенге выдавал протоколы безопасности на автомобили, несоответствующие требованиям Национального стандарта РК. Тем самым подвергал опасности как водителей, так и других участников дорожного движения.

    А. Гавришев привлечен к уголовной ответственности по ч.1 статьи 247 УК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область ДТП Минфин РК
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