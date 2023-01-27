Препятствующие развитию бизнеса коррупционные риски обсудили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде состоялась встреча руководителя службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саяна Ахметжанова с предпринимателями области. Речь шла о новых подходах антикоррупционной службы в сфере защиты интересов бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Агентство проводит системную работу по нескольким направлениям: концептуальные меры по содействию добропорядочности бизнеса, внедрение защитных механизмов от незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность и оперативное реагирование на нужды бизнесменов с учетом особенностей региона.

По словам главы ведомства, особое внимание уделено превентивной работе по исключению коррупционных рисков, которые препятствуют развитию бизнеса. Совместно с НПП «Атамекен» проработан проектный подход в этом вопросе.

Предусмотрена практическая помощь в решении проблем предпринимателей. Через мониторинг и анализ сфер будут выявляться системные проблемы бизнесменов, а также предприниматели, чьи права нарушаются.

Также Саян Ахметжанов разъяснил последние изменений, внесенных в антикоррупционное законодательство.

«Особое внимание уделено обеспечению надлежащей защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции. Ранее действующее законодательство не содержало каких-либо мер по защите трудовых прав осведомителей. В основном они применялись лишь при наличии реальной угрозы насилия или иного физического воздействия. В практике антикоррупционной службы имелись примеры гонений и притеснений осведомителей, что снижало «градус» их гражданской активности», - сообщили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области.

Фото: пресс-служба департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области



