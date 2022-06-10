Препятствий при перемещении товаров через казахстанско-кыргызскую границу нет – комитет госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Комитете государственных доходов сообщили, что на границе со странами ЕАЭС осуществляется только пограничный и экспортный контроль, что не противоречит национальному законодательству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Комитет государственных доходов сообщает, что периодически в кыргызских СМИ появляются публикации об опасениях по поводу проведения казахстанскими налоговиками проверок на границе в отношении кыргызских грузоперевозчиков. Также государственными органами Кыргызской Республики высказывалось мнение о возможном наличии барьеров при перемещении товаров во взаимной торговле.

Для детального изучения ситуации на казахстанско-кыргызской границе пункты пропуска «Кордай» и «Карасу» 3 июня посетили представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) во главе с членом коллегии – министром ЕЭК по таможенному сотрудничеству Мамыткановым М.С., фискальные органы Кыргызской Республики и таможенной службы Российской Федерации.

Казахстанская сторона продемонстрировала на автомобильных пунктах пропуска «Кордай» и «Карасу» процессы пограничного, экспортного контроля и мониторинга перемещения товаров с применением информационных систем Комитета государственных доходов.

С начала года через казахстанско-кыргызскую границу проследовало свыше 119 тыс. грузовых автотранспортных средств.

«Казахстанской стороной отмечено, что на границе со странами ЕАЭС осуществляется только пограничный и экспортный контроль, что не противоречит основным принципам и нормам договора о ЕАЭС, а также национальному законодательству. Перемещению грузовых автотранспортных средств указанные меры не препятствуют», - прокомментировали в комитете.

В феврале текущего года между сторонами достигнута договоренность о необходимости использования во взаимной торговле электронных счетов-фактур (ЭСФ) на перевозимый груз. Фискальные органы сторон обязались проводить разъяснительную работу среди субъектов бизнеса. Обязательство по использованию ЭСФ закреплено в законодательствах сторон.

«Данная договоренность отправителями Кыргызской Республики не соблюдается. Со слов грузоперевозчиков периодические скопления на кыргызской стороне возникают по причине ожидания оформления документов на перевозимые грузы непосредственно перед пересечением границы.

Отсутствие ЭСФ - явный признак теневой торговли, соответственно сокрытия налогов на доходы в стране отправления и уклонение от НДС в стране получателя. В этой связи, налоговики Республики Казахстан согласно нормам Налогового кодекса проводят проверки на территории Республики Казахстан рисковых грузовых автотранспортных средств. За 5 месяцев текущего года на территории Республики Казахстан проверено 4,7 тыс. грузовых автотранспортных средств или 4% от общего количества, проследовавших из Кыргызской Республики, нарушения установлены в 99%», - сообщили в комитете.

Установлены случаи ввоза поддельных акцизных марок, майнингового оборудования, электронных сигарет и других товаров без надлежащего оформления. На пункте пропуска на границе проверочные мероприятия органами государственных доходов Республики Казахстан не проводятся. Обо всех выявленных фактах нарушений проинформированы фискальные органы Кыргызской Республики.

Итоги рабочего визита представителей ЕЭК обсудили на заседании Комитета по вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечения свободы перемещения товаров в ЕАЭС, которое состоялось 8 июня текущего года. В своем выступлении представители ЕЭК отметили, что Республикой Казахстан на пунктах пропуска таможенный контроль не осуществляется.

По итогам заседания, Комиссия рекомендовала кыргызской стороне при необходимости принять дополнительные меры по организации внутреннего налогового контроля за грузоперевозками через пункты пропуска.

Также сторонам рекомендовано совершенствовать информационный обмен о товарах и обеспечить реализацию ранее достигнутых двухсторонних договоренностей.