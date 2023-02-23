Преподавателям военных вузов и военным медикам намерены повысить зарплату – Минобороны РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году планируется повышение заработных плат ряду военнослужащих. Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас увеличены денежные содержания летчикам военно-воздушных сил. Кроме того, вопрос решается по увеличению к концу года денежного содержания профессорско-преподавательского состава военных вузов до уровня гражданских вузов. Ну и следующая категория военнослужащих, это военные медики, по ним также повышение денежного содержания рассматривается и поддержано в целом Правительством до уровня медицинских работников гражданского сектора», - сказал Султан Камалетдинов.

Замминистра уточнил, что повышение зарплат будет осуществлено на сумму более 30 %.

Ранее он сообщил, что военный бюджет увеличили в Казахстане.

«Военный бюджет Министерства обороны рассмотрен Главой государства, и он в пределах одного процента от ВВП нашего государства», - уточнил Султан Камалетдинов.



