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    Преподавателям военных вузов и военным медикам намерены повысить зарплату – Минобороны РК

    23 Февраля 2023, 13:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году планируется повышение заработных плат ряду военнослужащих. Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас увеличены денежные содержания летчикам военно-воздушных сил. Кроме того, вопрос решается по увеличению к концу года денежного содержания профессорско-преподавательского состава военных вузов до уровня гражданских вузов. Ну и следующая категория военнослужащих, это военные медики, по ним также повышение денежного содержания рассматривается и поддержано в целом Правительством до уровня медицинских работников гражданского сектора», - сказал Султан Камалетдинов.

    Замминистра уточнил, что повышение зарплат будет осуществлено на сумму более 30 %.

    Ранее он сообщил, что военный бюджет увеличили в Казахстане.

    «Военный бюджет Министерства обороны рассмотрен Главой государства, и он в пределах одного процента от ВВП нашего государства», - уточнил Султан Камалетдинов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Вузы Здравоохранение Минобороны РК
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