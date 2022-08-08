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    • Преподавателям четырех вузов в области культуры и искусства повысили заработную плату

    8 Августа 2022 17:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Преподавателям ряда высших учебных заведений в области культуры и искусства повысили заработную плату. Соответствующее постановление принято Правительством Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Так, в рамках реализации Комплексного плана по повышению доходов населения до 2025 года предусматривается увеличение повышающего коэффициента (с 1,75 до 3,5) к установленным размерам должностных окладов профессорско-преподавательского состава организаций высшего и (или) послевузовского образования в области культуры и искусства, имеющих особый статус, независимо от организационно-правовой формы.

    Под действие постановления подпадают четыре творческих вуза: Казахская национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова, Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, Казахский национальный университет искусств и Казахская национальная академия хореографии.

    Постановление распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2022 года, поэтому по заработной плате прошедших месяцев текущего года будет произведен перерасчет.


    #Правительство РК #Образование #Вузы
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