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    Преподаватели с поддельными дипломами работали в колледжах Мангистауской области

    19 Июня 2023, 09:44

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура выявила в колледжах Мангистауской области сотрудников, которые работали с поддельными дипломами. Прокуроры по всем фактам начали досудебное расследование, материалы передали в органы полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

    Как сообщили в ведомстве, установлено 8 фактов использования поддельных дипломов, из них пятеро преподавателей работали в колледжах Актау, из Каракиянского района – трое.

    «Один из правонарушителей на протяжении двух лет работал с поддельным дипломом в Каракиянском профессиональном колледже преподавателем по организации питания.

    Судом Каракиянского района он был привлечен к уголовной ответственности по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан (использование заведомо подложного документа) с назначением наказания в виде 30 часов общественных работ.

    За аналогичное правонарушение этот же суд вынес приговор в отношении двух других преподавателей того же колледжа, преподаватели уволены с работы», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

    По четырем эпизодам досудебное расследование органами полиции прекращено по акту амнистии. По одному факту досудебное расследование продолжается.

    В 2022 году прокуратура зарегистрировала 14 уголовных дел по схожим фактам. Ведомство продолжает работу в этом направлении.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Образование Другие государственные органы Мангистауская область Регионы Казахстана Педагоги Актау
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