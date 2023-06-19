Преподаватели с поддельными дипломами работали в колледжах Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура выявила в колледжах Мангистауской области сотрудников, которые работали с поддельными дипломами. Прокуроры по всем фактам начали досудебное расследование, материалы передали в органы полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Как сообщили в ведомстве, установлено 8 фактов использования поддельных дипломов, из них пятеро преподавателей работали в колледжах Актау, из Каракиянского района – трое.

«Один из правонарушителей на протяжении двух лет работал с поддельным дипломом в Каракиянском профессиональном колледже преподавателем по организации питания.

Судом Каракиянского района он был привлечен к уголовной ответственности по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан (использование заведомо подложного документа) с назначением наказания в виде 30 часов общественных работ.

За аналогичное правонарушение этот же суд вынес приговор в отношении двух других преподавателей того же колледжа, преподаватели уволены с работы», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По четырем эпизодам досудебное расследование органами полиции прекращено по акту амнистии. По одному факту досудебное расследование продолжается.

В 2022 году прокуратура зарегистрировала 14 уголовных дел по схожим фактам. Ведомство продолжает работу в этом направлении.