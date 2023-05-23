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    Преподаватель КазНУИ возглавил отдел культуры Петропавловска

    23 Мая 2023, 12:26

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловска назначили нового руководителя отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима города, должность занял 39-летний уроженец Кызылорды Ержан Кулумбетов. До настоящего назначения он работал старшим преподавателем кафедры «Музыкально-драматический кукольный театр» Казахского национального университета искусств.

    Е.Кулумбетов окончил российский институт театрального искусства - ГИТИС по специальности «актерское искусство». С 2008-2010 по творческому обмену обучался в музыкальном театре в Милане.

    Трудовую деятельность начал в 2005-м году аккомпаниатором в городе Байконуре. В последующие годы работал преподавателем кафедры вокала в Казахской национальной академии искусств в Алматы, главным режиссером Дворца школьников в Астане, педагогом в центре развития творчества детей и юношества в Байконуре, старшим преподавателем кафедры актерского мастерства и режиссуры в Астане, руководителем по воспитательной работе и делам молодежи Казахского национального университета искусств.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Назначения
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